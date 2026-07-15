Ossola: “Più playground per dare a ogni giovane possibilità di scegliere il proprio”

(Adnkronos) – “Questi spazi danno valore all’inclusione perché permettono a ciascuno di scegliere lo sport che preferisce”. Lo afferma Alessandro Ossola, atleta paralimpico azzurro dei 100 metri, a margine dell’inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Giovanni Lamboglia di Genova realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport. “Quello che colpisce – osserva – è che in tutta Italia questi playground condividono una stessa identità, rappresentata dai colori e dall’idea di lasciare un’eredità ai territori. È una legacy che resta ai Comuni e soprattutto ai giovani, ed è giusto che sia così”. Per Ossola il progetto dovrebbe continuare a crescere. “Di spazi come questo ce ne dovrebbero essere sempre di più e sono convinto che continueranno ad aumentare. Offrire ai ragazzi la possibilità di scegliere quale sport praticare è il vero significato dell’inclusione”. “Qui ogni giovane può trovare la disciplina che sente più vicina – conclude – ed è proprio questa libertà di scelta a rendere il progetto così importante per il futuro dello sport e della comunità”.

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