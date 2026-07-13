Omicidio Aurora Tila, ex fidanzato confessa al processo d’appello

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Nel procedimento in appello è arrivata la confessione dell’ex fidanzato della 13enne Aurora Tila, morta dopo essere precipitata dal balcone al settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, 15enne all'epoca dei fatti, si è scusato sia per quanto commesso sia per il ritardo nella confessione. In primo grado era stato condannato dal Tribunale per i minorenni di Bologna a 17 anni.

Per il ragazzo, imputato di omicidio pluriaggravato, il pm Simone Purgato aveva chiesto 20 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la difesa l'assoluzione. Il processo si era svolto con rito abbreviato.

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