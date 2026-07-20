Mussomeli, Il decesso di Mister Raimondo Raviotta: Oggi alle 16 a Cristo Re le esequie

MUSSOMELI – Saranno celebrate oggi pomeriggio nella Parrocchia di Cristo Re alle ore 16 le esequie di Raimondo Raviotta, lo sportivo ben noto ed apprezzato in paese per il suo appassionato amore per il calcio che era il suo mondo. Mister Raimondo, al suo ritorno in Sicilia e a Mussomeli, iniziò la sua avventura come allenatore; gli fu affidata la squadra AS “Mussomeli” e successivamente guidò con immensa passione la “Fortitudo”; poi, ritornò ad allenare il “Mussomeli” insieme al mister Lanzalaco con cui partecipò al corso a Caltanissetta per conseguire il patentino Uefa B per poter allenare con le nuove regole della FIGC Comitato Regionale; il Raviotta contribuì a far nascere le prime scuole calcio. Una persona gentile, rispettosa e discreta. In tanti, in questa circostanza, lo stanno ricordando sui social con aneddoti e foto. Da sottolineare che il suo rapportarsi con gli amici era coinvolgente specialmente quando l’argomento era il calcio che lo appassionava tanto. E ci voleva poco per iniziare la discussione. Anche le pagine sportive del tempo hanno parlato di mister Raviotta. La sua scomparsa ha suscitato tristezza e ricordi. fra i tanti appassionati di sport.