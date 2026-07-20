Mondiali, Spagna alza la coppa… insieme a Trump

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Donald Trump alza la Coppa insieme alla Spagna. Oggi la Nazionale iberica ha battuto l'Argentina nella finale dei Mondiali 2026, imponendosi per 1-0 ai supplementari grazie al gol di Ferran Torres. La cerimonia di premiazione, come da pronostico, ha visto tra i protagonisti anche il presidente degli Stati Uniti, che dopo aver messo al collo dei giocatori le medaglie è rimasto per alzare la coppa.

Nel momento in cui Rodri ha preso la Coppa del Mondo in mano infatti, Trump si trovava sul lato sinistro rispetto ai giocatori e lì è rimasto, apparentemente deciso a partecipare alla festa fino alla fine. Il presidente americano ha accennato anche un passo della celeberrima 'Trump dance', strappando un sorriso ad un paio di calciatori ma senza risultati apprezzabili: nessuno lo ha imitato. Inutile il tentativo del presidente della Fifa Gianni Infantino di portare via il numero 1 della Casa Bianca. Trump è rimasto sul palco per qualche secondo a godersi la festa: Rodri ha alzato la Coppa nel tripudio generale, con il presidente degli Stati Uniti presente nell'inquadratura. Una scena già vista un anno fa. Nel 2025 infatti il Chelsea ha vinto il Mondiale per Club disputatosi negli Stati Uniti e, al momento di alzare la coppa, si è trovato 'in mezzo' proprio Trump, che ha partecipato alla festa insieme ai giocatori, increduli per l'intrusione. Stavolta, la Spagna ha evitato (almeno in parte) l'invasione di campo.

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