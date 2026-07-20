Migranti: cinque approdi a Lampedusa, arrivano in 59

Cinquantanove migranti sono arrivati a Lampedusa con cinque distinti sbarchi. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno soccorso altrettanti natanti, tre dei quali partiti dalla Tunisia, fra Djerba e Sfax, e due dalla Libia, fra Zawia e Tripoli. Altri tre cittadini tunisini sono stati rintracciati direttamente sulla terraferma: hanno riferito di essere stati lasciati sulla costa da un peschereccio che, subito dopo lo sbarco, si e’ allontanato facendo rientro verso la Tunisia. I gruppi sono composti da cittadini ivoriani, tunisini, egiziani, eritrei, somali, gambiani e sudanesi. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento sono ospitate 143 persone.