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Migranti: cinque approdi a Lampedusa, arrivano in 59

Redazione

Migranti: cinque approdi a Lampedusa, arrivano in 59

Lun, 20/07/2026 - 17:15

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Cinquantanove migranti sono arrivati a Lampedusa con cinque distinti sbarchi. Le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza hanno soccorso altrettanti natanti, tre dei quali partiti dalla Tunisia, fra Djerba e Sfax, e due dalla Libia, fra Zawia e Tripoli. Altri tre cittadini tunisini sono stati rintracciati direttamente sulla terraferma: hanno riferito di essere stati lasciati sulla costa da un peschereccio che, subito dopo lo sbarco, si e’ allontanato facendo rientro verso la Tunisia. I gruppi sono composti da cittadini ivoriani, tunisini, egiziani, eritrei, somali, gambiani e sudanesi. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento sono ospitate 143 persone. 

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