Caltanissetta. Sono aperte le iscrizioni per le attività dei bambini nei Centri Estivi comunali 2026

CALTANISSETTA. A seguito della recente approvazione della graduatoria relativa ai Centri Estivi Comunali 2026, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta e la Direzione VII (Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola) informano la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per le attività estive destinate a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

I sei progetti vincitori offriranno sul territorio percorsi educativi, ludici, artistici e sportivi all’insegna dell’inclusione e del divertimento.

Di seguito si riportano i dettagli delle sedi, dei periodi di svolgimento, degli orari e i riferimenti dei responsabili da contattare per formalizzare l’iscrizione:

· “Viva Caltanissetta 2026” (ASD Easy Sport)

o Sede: Parrocchia Sacro Cuore

o Periodo: Dal 21/07/2026 al 28/08/2026

o Orario: 8:00 – 12:00

o Referente: A. Cereda (Tel. 328 8643985)

· “Sulle Ali del Divertimento” (APS Sulle Ali della Musica)

o Sede: Parrocchia Sant’Agata al Collegio

o Periodo: Dal 20/07/2026 al 09/08/2026 e dal 17/08/2026 al 06/09/2026

o Orario: 9:00 – 13:00

o Referente: Laura Failla (Tel. 333 8550254)

· “Insuperabile” (Coop. La Salute)

o Sede: Plesso Scolastico V. Veneto

o Periodo: Dal 27/07/2026 al 04/09/2026

o Orario: 9:00 – 13:00

o Referente: Mady Di Modica (Tel. 348 7451553)

· “Incontrarti” (APS Watanka!)

o Sede: Parrocchia Sant’Agata al Collegio

o Periodo: Dal 20/07/2026 al 31/08/2026

o Orario: 15:00 – 19:00

o Referente: Roberta Di Carlo (Tel. 329 0392973)

· “La Città che Vorrei” (ASD L’Isola di Peter Pan)

o Sede: Plesso Don Milani

o Periodo: Dal 20/07/2026 al 04/09/2026

o Orario: 8:30 – 12:30

o Referente: Indelicato Mariella (Tel. 349 8466182)

· Calcetto Estivo “Giovani Campioni (3-17 anni)” (Polisportiva Nuova Pro Nissa)

o Sede: Plesso M. Abbate

o Periodo: Dal 20/07/2026 al 04/09/2026

o Orario: 9:00 – 13:00

o Referente: Milazzo Carmelo (Tel. 329 6225276)