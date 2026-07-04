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Mondiali, oggi Francia-Paraguay – Diretta

AdnKronos

Mondiali, oggi Francia-Paraguay – Diretta

Sab, 04/07/2026 - 22:06

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(Adnkronos) – La Francia scende in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la Nazionale transalpina sfida il Paraguay – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente del match troverà ai quarti il Marocco, che ha battuto il Canada 3-0.  Domani invece Brasile-Norvegia. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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