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“Lo abbiamo ucciso”, la polizia tedesca annuncia la morte di Abdul Ballout

AdnKronos

“Lo abbiamo ucciso”, la polizia tedesca annuncia la morte di Abdul Ballout

Dom, 26/07/2026 - 20:37

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(Adnkronos) – "Il sospettato per l'attacco a Tiergarten ha estratto un coltello ed è stato ucciso". La polizia di Berlino annuncia la morte di Abdul Ballout, il 21enne sospettato di aver effettuato l'attentato al Pride di Berlino nella serata di sabato 25 luglio. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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