“Lo abbiamo ucciso”, la polizia tedesca annuncia la morte di Abdul Ballout

(Adnkronos) – "Il sospettato per l'attacco a Tiergarten ha estratto un coltello ed è stato ucciso". La polizia di Berlino annuncia la morte di Abdul Ballout, il 21enne sospettato di aver effettuato l'attentato al Pride di Berlino nella serata di sabato 25 luglio.
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(Adnkronos) – "Il sospettato per l'attacco a Tiergarten ha estratto un coltello ed è stato ucciso". La polizia di Berlino annuncia la morte di Abdul Ballout, il 21enne sospettato di aver effettuato l'attentato al Pride di Berlino nella serata di sabato 25 luglio.