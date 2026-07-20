Lazio chiude la prima parte del raduno estivo con una vittoria per 3-1 sulla Primavera

(Adnkronos) – Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso che supera 3-1 la squadra Primavera di Punzi in un allenamento congiunto al centro sportivo di Formello. Al vantaggio di Avram al 42' hanno risposto nella ripresa Artistico con una doppietta su calcio di rigore al 55' e all'81' e Sana Fernandes all'89'. Questa la formazione schierata dall'ex ct azzurro nel primo tempo: Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. Squadra rivoluzionata nella ripresa. Motta (65' Renzetti); Lazzari, Marusic, Provstgaard (70' Bordon), Pellegrini (70' Farcomeni); Belahyane, Taylor; Floriani (70' Sana Fernandes), Dele-Bashiru, Serra; Artistico. Con questo match si chiude la prima parte del raduno estivo. Già a partire da questa sera i giocatori biancocelesti potranno tornare a dormire nelle proprie case, pur continuando a tornare al centro sportivo di Formello per pranzi e cene. Il secondo test stagionale per la squadra biancoceleste andrà in scena al Fersini il prossimo 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana.

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