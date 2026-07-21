Caltanissetta, SiNAPPe: “Il penitenziario di Catania Piazza Lanza dimenticato dalle Istituzioni”

Caltanissetta. Accade ieri che la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza sia stato teatro di

disordini, violenze e aggressioni. E’ accaduto quello che tutti speravamo non accadesse, è accaduto quello che diversi avevano ipotizzato, è accaduto ed ha visto teatro uno dei penitenziari siciliani più incandescente dell’isola, dice Rosario Mario Di Prima – Segretario Nazionale del SiNAPPe-. A prescindere di quali possono essere state le motivazioni che hanno spinto i detenuti a usare la violenza sul personale di Polizia Penitenziaria e alla struttura, non è né tollerabile né tanto meno giustificabile. Registriamo quotidianamente innumerevoli episodi di violenza, disordini e aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria che non ha pari. C’è un intero territorio regionale che è fuori del controllo dello Stato e il mondo penitenziario è stretto tra la morsa della criminalità che mira a mantenere il controllo del territorio e la sottodimensionata forza organica del personale di Polizia Penitenziaria.Non sono bastati i provvedimenti di assunzione degli agenti, purtroppo, perché non si riesce a coprire nemmeno il turnover per il personale che va in pensione, aggiunge Di Prima .