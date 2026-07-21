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Per lavori urgenti chiusa la rampa autostradale di Messina Centro verso Palermo

Redazione 3

Per lavori urgenti chiusa la rampa autostradale di Messina Centro verso Palermo

Mar, 21/07/2026 - 08:43

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Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto la chiusura temporanea della rampa di accelerazione dello svincolo di Messina Centro, limitatamente all’ingresso dei veicoli diretti in direzione Palermo. Il provvedimento è scattato dalle ore 7 di oggi per consentire l’esecuzione di urgenti interventi di manutenzione agli impianti elettrici presenti lungo il tratto autostradale interessato. La limitazione resterà in vigore fino al completamento delle operazioni di cantiere. Al termine dei lavori, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza, sarà riaperta la rampa e ripristinata la normale circolazione. (ITALPRESS)

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