SuperEnalotto, cercasi vincitore: non riscossa schedina da 600mila euro

Ha vinto quasi 600mila euro al SuperEnalotto ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con due euro, lo scorso 14 maggio, in una tabaccheria di Bari, ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596mila euro per la precisione.

Vince 596mila euro al SuperEnalotto ma non riscuote “Secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal – si evidenzia in una nota – il titolare non si è ancora presentato per la riscossione. La combinazione vincente è stata: 31 – 56 – 72 -74 – 84 – 85 – J 18 – SS 34”.

Quanto ai termini per la riscossione, sono fissati in “90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino”, scadranno quindi il prossimo 12 agosto, fra 23 giorni. “Nel caso in cui la somma non fosse riscossa in tempo – puntualizza la società che opera nel settore dei giochi – tornerà all’erario”.