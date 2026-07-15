Italia, trova il figlio 53enne allettato morto, 72enne muore per malore

Trova il figlio morto nel letto, si sente male e muore poco dopo. È questa la prima ipotesi sulla tragedia avvenuta in un’abitazione di via San Giovanni, a Maracalagonis, dove questa mattina sono stati trovati senza vita una donna di 72 anni e il figlio di 53, da tempo allettato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, il 53enne sarebbe deceduto nella tarda serata di ieri.

La madre avrebbe scoperto il corpo senza vita del figlio e sarebbe stata colta da un malore fatale, probabilmente un infarto. Nell’abitazione gli investigatori non hanno rilevato segni di violenza , tracce di sangue o armi. Allo stato, quindi, non emergerebbero elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di terze persone. L’allarme è scattato questa mattina, quando il fratello della 72enne, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, ha chiesto aiuto. Anche la persona che assisteva quotidianamente madre e figlio aveva provato invano a ottenere una risposta. Una volta entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato il 53enne senza vita nel letto e la madre riversa sul pavimento di una stanza. Sarà ora l’attività investigativa, coordinata dall’autorità giudiziaria, a ricostruire con precisione la dinamica e ad accertare le cause dei due decessi.