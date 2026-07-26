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Italia, spara alla moglie in un cimitero: arrestato

Redazione

Italia, spara alla moglie in un cimitero: arrestato

Dom, 26/07/2026 - 15:27

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E’ stato arrestato l’uomo che questa mattina intorno a mezzogiorno ha sparato contro la moglie nel cimitero di Torre Annunziata, nel Napoletano. Il reato da contestargli e’ al vaglio del magistrato di turno ed anche legato alle condizioni della donna e alla prognosi di guarigione che formuleranno i medici. La vittima quando e’ stata trasportata all’ospedale di Boscotrecase era vigile e cosciente e presentava una ferita da colpo d’arma da fuoco al basso ventre e alla gamba. Secondo quanto si e’ preso, la donna sara’ sottoposta a un’operazione

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