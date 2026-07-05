Italia. Si tuffano nel fiume per salvare una ragazza, morti il ​​padre e lo zio

Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti oggi nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. La madre, incinta, della ragazza è stata ricoperta all’ospedale Maggiore di Novara. I due uomini, zio e padre della ragazza, sono entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra in isolotto e la riva del fiume. Per causa da stabilire sono però spariti nella corrente. La ragazza è stata portata a riva, sana e salva, dal fratello anche lui tuffatosi per soccorrerla.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati ​​i vigili del fuoco, con il supporto di un’elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa e il 118, assieme ai carabinieri della locale stazione che conducono le indagini sulla tragedia. I vigili del fuoco hanno recuperato i due corpi mentre i sanitari hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia