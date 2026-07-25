Al via il “Campofranco Summer 2026” con un cartellone che unisce tradizione, musica, cultura, spettacolo e sport

Prende il via “Campofranco Summer 2026”, il ricco programma di manifestazioni estive organizzato dalla Pro Loco di Campofranco, con il patrocinio del Comune di Campofranco e il contributo dell’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, che si ringraziano per il sostegno offerto alla realizzazione degli eventi.

Il cartellone, che animerà le piazze cittadine fino al 23 agosto, unisce tradizione, musica, cultura, spettacolo e sport, con appuntamenti pensati per ogni fascia d’età e per tutta la comunità.

Tra gli eventi principali: il 24 luglio il Luna Park Day in Piazza Crispi; il 27 luglio lo spettacolo di San Calogero con Giovanni Gacioppo e la Cover Band Sugarblue, in collaborazione con Telethon; la Sagra dello Sfincione il 30 luglio; il Festival del Folklore – Sfilata della Pace il 4 agosto; il Musical “Santa Rita” e la Notte Bianca il 5 agosto; il concerto in memoria di Enzo Mazzara con la band The Ucla il 6 agosto; la StraCampofranco e passeggiata in bici il 10 agosto; il Festival del Folklore con l’Associazione “Sicilia ni lu cori” l’11 agosto; lo Zecchino d’Oro il 12 agosto; la Festa dell’Emigrato e Sagra della Pizza storica il 13 agosto; fino all’Anniversario della Pro Loco e alla Festa dei Bambini il 23 agosto, che chiuderanno il programma estivo. Durante il mese di agosto saranno inoltre organizzati tornei sportivi, i cui dettagli saranno comunicati con apposito programma.

Gli eventi si svolgeranno principalmente in Piazza San Francesco, Piazza Crispi, Piazza Adamo, Fontana della Rinascita e Via Vittorio Emanuele.

L’Amministrazione comunale rivolge un ringraziamento alla Pro Loco di Campofranco per l’impegno organizzativo, agli enti patrocinanti e agli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del programma, invitando cittadini e visitatori a partecipare numerosi.