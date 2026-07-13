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Italia, chi sarà il prossimo ct? ‘Resiste’ il sogno Guardiola, salgono le quotazioni di Pioli

AdnKronos

Italia, chi sarà il prossimo ct? ‘Resiste’ il sogno Guardiola, salgono le quotazioni di Pioli

Lun, 13/07/2026 - 17:48

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(Adnkronos) –
Paolo Maldini nuovo direttore tecnico e Leonardo Advisor della Nazionale. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha calato l’asso, scegliendo lo staff dirigenziale dell'Italia, che dovrà occuparsi della scelta del nuovo commissario tecnico. E con l’arrivo del nuovo duo, si è scatenato un vero e proprio ribaltone in quota: per gli esperti di Snai e Sisal, come riporta
Agipronews
, si è materializzato un inaspettato aggancio. Insieme a Roberto Mancini e Antonio Conte, offerti a 3,25 e da qualche settimana indicati come i due grandi favoriti per succedere a Gennaro Gattuso, ecco Stefano Pioli, con Maldini nel Milan dell’ultimo scudetto, con la sua quota crollata in due giorni da 50,00 a 3,25. 
In lavagna resiste invece la suggestione Pep Guardiola, corteggiato dall’ex capitano milanista: l’approdo sulla panchina azzurra del tecnico ex Manchester City si gioca a 6,00. A resistere sotto la doppia cifra c’è Andrea Pirlo, tanti anni al Milan con Maldini e Leonardo, offerto a 9,00 mentre si sale a 20,00 per Thiago Motta, con la coppia Ranieri-S.Inzaghi vista a 25 volte la posta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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