Insulti e gesti volgari di studenti italiani sulla metro a Bangkok, poi le scuse

ROMA (ITALPRESS) – Un video sui social di studenti italiani sulla metropolitana di Bangkok, in Thailandia, diventa virale. Alcuni studenti urlavano e infastidivano altri passeggeri. Una donna interviene per riprenderli ma i ragazzi rispondono in modo provocatorio, con insulti verbali e gesti osceni. La vicenda è stata ripresa dai quotidiani locali e migliaia di cittadini hanno scritto commenti negativi nei profili dell’ambasciata italiana di Bangkok.

“L’Ambasciata d’Italia a Bangkok esprime il proprio profondo rammarico per l’evento riportato in un video diffuso sui social media e condanna con fermezza il comportamento inappropriato di un gruppo di turisti italiani – si legge in una nota dell’Ambasciata d’Italia a Bangkok in riferimento al comportamento degli studenti italiani in metropolitana. L’Ambasciata porge “le sue sincere scuse al popolo thailandese e a tutte le persone coinvolte in questo incidente”. “Il comportamento inappropriato del gruppo di turisti minorenni non rappresenta in alcun modo il popolo italiano – continua la nota- né riflette i valori di rispetto reciproco, amicizia e cortesia che da tempo costituiscono il fondamento delle relazioni durature tra la Repubblica Italiana e il Regno di Thailandia”.

Un’ora dopo, sul profilo Facebook dell’ambasciata in un video alcuni responsabili del gruppo chiedono scusa per l’accaduto.

“Ho parlato con il ministro Valditara del video diventato virale sui social che riguarda un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali siciliani, protagonisti di un episodio deplorevole mentre viaggiavano sulla metropolitana sopraelevata di Bangkok. Un comportamento inappropriato che sta avendo ampia risonanza mediatica anche a livello internazionale. Sono profondamente dispiaciuto e resto basito per l’accaduto. Mi unisco alle scuse prontamente espresse dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok ma voglio rivolgere un appello a tutti i giovani siciliani che hanno l’opportunità di partecipare a un’esperienza di studio all’estero: ricordate che ogni vostro comportamento contribuisce a rappresentare non solo voi stessi, ma anche l’Italia». Così in una nota l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

“Vivete queste esperienze con entusiasmo, curiosità e rispetto per le persone e le culture che vi accolgono. Essere ambasciatori della propria terra – prosegue – significa distinguersi per educazione e responsabilità, valori che sono certo appartengano alla grande maggioranza dei nostri giovani». «Chi ha la fortuna di sperimentare un’esperienza internazionale ha anche la responsabilità di esserne un esempio positivo. È questa l’immagine che vogliamo continuare a trasmettere nel mondo: quella di un Paese rispettoso, ricco di talento, valori e senso civico», conclude l’assessore Turano.

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