Gp Ungheria, Hamilton penalizzato: “Non ho visto Piastri”

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Lewis Hamilton ottiene il secondo tempo nelle qualifiche del Gp d'Ungheria ma viene penalizzato di 3 posizioni. Il pilota inglese della Ferrari, dopo aver mancato per soli 17 millesimi la pole position, scivola al quinto posto in griglia. Domani, Hamilton scatterà dalla terza fila. Il pilota di Stevenage è stato sanzionato per 'impeding' ai danni della McLaren di Oscar Piastri. La Ferrari, secondo i commissari, ha ostacolato il secondo giro veloce dell'australiano con una manovra alla curva 1: Piastri ha dovuto allargare la traiettoria e di fatto rinunciare al tentativo, chiudendo la sessione con il quinto tempo. La sanzione non ha sorpreso Hamilton, che ancor prima del provvedimento ufficiale aveva 'fiutato' i guai: "In questo momento la mia testa è da un'altra parte. Appena ho chiuso il mio giro, non so se ho ostacolato qualcuno. Sto cercando di fare chiarezza, non mi ero reso conto che stesse arrivando qualcuno". Secondo gli steward, "in vista della curva 1, la monoposto numero 44 – appunto la Ferrari di Hamilton – procedeva sulla traiettoria ideale ad una velocità significativamente ridotta mentre la monoposto numero 81 – la McLaren di Piastri – si avvicinava in un giro lanciato". Il verdetto è stato espresso dopo l'analisi di video, telemetria, comunicazioni radio e immagini riprese dalle on board camera. Hamilton "ha spiegato che aveva completato un giro veloce e non aveva ricevuto messaggi radio dal team sull'arrivo della monoposto numero 81 fino all'ultimo momento, quando la monoposto" di Piastri "era già vicina. Successivamente" Hamilton "ha affermato che, data la sua posizione in pista, la monoposto numero 81 non era visibile negli specchietti".

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