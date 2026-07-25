Eccellenza. Innesto di qualità per il Niscemi Calcio: per il centrocampo c’è il talento e l’esperienza di Amedeo Vincenzi

Ancora un rinforzo di qualità per il Niscemi Calcio, che in vista della prossima stagione che lo vedrà militare nel campionato di Eccellenza, ha ufficializzato l’arrivo in gialloverde di Amedeo Vincenzi. Centrocampista classe ’97, l’esperto giocatore entra nella rosa a disposizione di mister Nicolò Terranova.

Centrocampista di talento, intensità e mentalità vincente, Vincenzi vanta un percorso strutturato tra Serie D ed Eccellenza, avendo indossato le maglie di Marsala, Gela, Orvietana, Real Forio, Sarnese, Igea Virtus, FAVL Cimini, Avezzano, Lavello, Puteolana e Gragnano.

Un innesto di sicuro valore e affidabilità per un gruppo costruito per affrontare le prossime sfide in Eccellenza con determinazione, fame e ambizione da parte di una società che si sta dimostrando all’altezza del progetto sportivo che intende portare avanti.