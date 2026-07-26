Eccellenza. Doppio colpo di mercato per il Niscemi: presi il terzino Maydana e il centrocampista Valenca

Doppio colpo di mercato in entrata per il Niscemi. La compagine gialloverde, che la prossima stagione sarà allenata da Nicolò Terranova in Eccellenza, s’è assicurata due giocatori di esperienza e sostanza. Il primo è Marcos Maydana, terzino sinistro classe 1995 che porta con sé un percorso importante maturato tra Italia e Malta.

Marcos Maydana

In Serie D ha vestito le maglie di Termoli, Mariglianese, Polisportiva Santa Maria Cilento e Casertana, mentre all’estero ha vissuto l’esperienza nella Serie A maltese con il Birkirkara FC. Conosce inoltre molto bene il campionato di Eccellenza, avendo indossato le maglie di Pro Vasto e Gela. Proprio con il Gela, due stagioni fa, è stato uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata che ha riportato i biancazzurri dall’Eccellenza alla Serie D, confermandosi tra i migliori interpreti del suo ruolo.

Il secondo colpo che il Niscemi Calcio ha messo a segno in questa sessione di mercato estivo è stato quello di David Valença, centrocampista portoghese classe 1995. Nel suo palmares vanta cinque vittorie nei campionati di Eccellenza, una Coppa Italia Regionale e una Coppa Italia Dilettanti. Reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza con il Modica Calcio nella scorsa stagione. L’anno precedente aveva già conquistato il campionato con l’Athletic Palermo, confermandosi protagonista assoluto.

Con il Ragusa, di cui è stato anche capitano, ha conquistato il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia Regionale, per poi aggiungere alla sua bacheca anche la Coppa Italia Dilettanti con il Paternò. Centrocampista moderno, capace di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale, abbina qualità tecniche, dinamismo, forza fisica, visione di gioco e leadership. Un calciatore che fa dell’esperienza, del carisma e della mentalità vincente le sue qualità più importanti. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte delle ambizioni del Niscemi Calcio. Un acquisto di assoluto livello, che porterà qualità, personalità ed esperienza al servizio dei colori gialloverdi reso possibile grazie alla professionalità e alla collaborazione nell’operazione di Soluzione 8 Sport Management Soccer.