Eccellenza. Colpo di prospettiva per la Sancataldese: preso il difensore Florentino Fernandez Cipolla

Nuovo colpo di mercato in entrata per la Sancataldese. Il club verdeamaranto, in vista della nuova stagione in Eccellenza, si sta rinforzando in maniera mirata e al tempo stesso funzionale puntando sui giovani, ma anche su giocatori simbolo.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, dopo l’arrivo di Santiago Torres, attaccante, ecco l’annuncio che Florentino Fernandez Cipolla vestirà la maglia della Sancataldese per la stagione 2026/27!

Difensore argentino classe 2005, Florentino è un profilo alto, piazzato e di grande presenza fisica. Cresciuto nei settori giovanili di prestigiosi club argentini come River Plate, Chacarita ed Estudiantes de Buenos Aires, ha poi maturato importanti esperienze in Italia indossando le maglie di Folgore Delfino Curi, Pol. Luogosanto, Cariese e Bocale.

Un giocatore giovane ma già ben strutturato, pronto a portare centimetri, grinta e solidità al reparto arretrato di una Sancataldese che sta costruendo un gran bel gruppo in vista del prossimo campionato di Eccellenza.