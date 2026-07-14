Domenico Montano nominato AD di Human Company

(Adnkronos) – Il Gruppo Human Company ha ufficializzato il rinnovo dei propri vertici societari attraverso la nomina di Domenico Montano alla carica di Amministratore Delegato. La decisione del Consiglio di Amministrazione segna una linea di continuità strategica, consolidando la posizione del manager che, a partire dal 2021, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale, supervisionando l'espansione e l'evoluzione operativa della società.

Il piano industriale a cui il nuovo vertice sarà chiamato a dare attuazione prevede investimenti complessivi superiori a 350 milioni di euro. Tra i progetti infrastrutturali di rilievo che definiranno la crescita del Gruppo nel prossimo quadriennio figurano le strutture hu Eraclea Mare e lo hu Cavriglia Sport Village. Tali interventi si inseriscono in un modello di sviluppo che mira a coniugare la crescita del fatturato turistico con parametri di sostenibilità e valore condiviso per le comunità locali. Montano, classe 1976, ha orientato la strategia aziendale verso un'accelerazione dei processi di digitalizzazione, finalizzata all'ottimizzazione del rapporto diretto con l'ospite e al miglioramento delle performance gestionali. Il manager, che mantiene anche l'incarico di Board Advisor di Mercato Centrale, ha coordinato la trasformazione digitale dell'infrastruttura operativa di Human Company durante il suo precedente mandato.

Domenico Montano, Amministratore Delegato Human Company

"Accolgo questa nomina con orgoglio: è la naturale prosecuzione di un percorso che ho contribuito a costruire in questi cinque anni da Direttore Generale del Gruppo", ha dichiarato Domenico Montano. "Human Company entra nella fase più ambiziosa della sua storia, sostenuta da un piano di investimenti che supera i 350 milioni di euro e da progetti come lo hu Eraclea Mare e lo hu Cavriglia Sport Village, che daranno forma ai prossimi anni di crescita del Gruppo. Li affronteremo con la stessa convinzione di sempre: crescere generando valore condiviso per i territori in cui operiamo, interpretando un modello di turismo capace di unire crescita economica, sostenibilità e attenzione alle comunità locali». Il nuovo assetto societario è completato dalla conferma di Marco Vannucchi, in qualità di Presidente del CdA con delega alle costruzioni, e di Marta Cardini, responsabile per la Corporate Governance e la Sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione risulta integrato da Simone Cardini, Marco Carotenuto, Raoul Ravara e Andrea Morante.

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