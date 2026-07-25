Salute

Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

AdnKronos

Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

Sab, 25/07/2026 - 13:55

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(Adnkronos) – Un nuovo video mostra alcuni istanti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna. Nel video, pubblicato da 'Repubblica.it', si vede un'agente della polizia scientifica mentre rimuove il telo, che copre il corpo dell'uomo. Sotto la testa compare una macchia di sangue, mentre, secondo quanto rivela il quotidiano, sangue è presente anche sul volto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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