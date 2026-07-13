Carabinieri indagano su agguato a Roma: al vaglio immagini telecamere e testimonianze

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Proseguono le indagini dei carabinieri sull'agguato a colpi di arma da fuoco in cui, nella tarda serata di sabato scorso, nella zona di Ponte di Nona a Roma, è rimasto ferito un uomo italiano di 64 anni, con diversi precedenti penali. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava all'esterno della propria abitazione, in via Padre Damiano de Veuster, nota piazza di spaccio, quando è stato avvicinato da una persona con il volto coperto che ha esploso diversi colpi di pistola, ferendolo alle gambe, per poi fuggire. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza nella zona. Si lavora ascoltando le persone presenti e analizzando le possibili vie di fuga dell'aggressore. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella del regolamento di conti maturato negli ambienti dello spaccio locale. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli e della stazione di Settecamini. Il 64enne, dopo l'agguato è andato da solo al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata e non è in pericolo di vita. Via Padre Damiano de Veuster al termine dei rilievi tecnico-scientifici è stata messa in sicurezza dai militari.

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