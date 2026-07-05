Caltanissetta. Trent’anni dopo il diploma, la 5ª C del “Mario Rapisardi” si ritrova: un’amicizia che ha superato il tempo e le distanze

A trent’anni dal conseguimento del diploma, gli ex studenti della 5ª C Amministrativo dell’Istituto “Mario Rapisardi” di Caltanissetta si sono ritrovati per celebrare un anniversario speciale, trasformando una semplice rimpatriata in un momento carico di emozioni, ricordi e affetto.

Per organizzare l’incontro sono stati necessari mesi di preparativi, tra impegni di lavoro, famiglie e agende da conciliare. Eppure, la voglia di ritrovarsi ha avuto la meglio su ogni difficoltà. Alcuni ex compagni hanno raggiunto Caltanissetta in aereo, scegliendo le soluzioni migliori pur di non mancare a un appuntamento che rappresentava molto più di una cena tra amici.

Attorno al tavolo erano presenti in dodici, ma idealmente il gruppo era al completo: ventuno compagni uniti da un legame che il tempo non è mai riuscito a spezzare. Perché, come hanno sottolineato gli stessi protagonisti, nessuno è stato dimenticato e tutti continuano a far parte di una storia comune iniziata tra i banchi di scuola.

L’incontro è stato l’occasione per rivivere i ricordi degli anni trascorsi insieme, condividere i percorsi di vita di ciascuno e riscoprire quella complicità che, nonostante i trent’anni trascorsi dal diploma, è rimasta intatta.



Un anniversario che ha confermato come le amicizie autentiche sappiano resistere al tempo, alle distanze e ai cambiamenti. Per gli ex alunni della 5ª C del “Mario Rapisardi”, il diploma è stato solo il punto di partenza di un rapporto umano che continua ancora oggi, con la stessa forza di allora.

Buon anniversario, 5ª C.