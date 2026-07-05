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Berrettini saluta Wimbledon ai sedicesimi, Dimitrov vince al quinto

Redazione

Berrettini saluta Wimbledon ai sedicesimi, Dimitrov vince al quinto

Dom, 05/07/2026 - 03:00

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LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba londinese. Il 30enne tennista romano, n.51 Atp e finalista a Wimbledon nel 2021, si è arreso in cinque set, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3, al bulgaro Grigor Dimitrov, 146esimo del ranking mondiale. Il match è durato tre ore e 35 minuti. Per un posto nei quarti Dimitrov se la vedrà con il britannico Arthur Fery, 114esimo della classifica Atp.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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