Basiletti qualificata, 10 azzurre al via dei “Palermo Ladies Open”

PALERMO (ITALPRESS) – Saranno dieci le tenniste italiane al via del tabellone principale della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, torneo Wta 125 dotato di un montepremi di 115.000 euro. L’ultimo pass azzurro è stato conquistato da Noemi Basiletti, che, nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni, ha superato la bulgara Isabella Shinikova con il punteggio di 7-5 6-0 in un’ora e 29 minuti, completando così il gruppo delle italiane presenti nel main draw. La ventenne livornese, testa di serie numero 3 del tabellone cadetto e numero 313 della classifica mondiale, ha saputo cambiare marcia dopo un primo set molto equilibrato, dominando il secondo set e conquistando con pieno merito l’accesso al tabellone principale.

Le altre tre qualificate sono l’ungherese Amarissa Toth, la cinese Yufei Ren e la tedesca Mina Hodzic. Toth ha beneficiato del ritiro della cipriota Raluka Serban, quarta testa di serie, costretta ad abbandonare il campo per un problema fisico dopo aver perso il primo set 6-1 e sotto 1-0 nel secondo set. Nessuna difficoltà, invece, per la cinese Yufei Ren, seconda testa di serie del tabellone di qualificazione, che ha superato la taorminese Miriana Tona con il punteggio di 6-0 6-3, mentre la tedesca Mina Hodzic, sesta testa di serie, ha conquistato il pass per il tabellone principale imponendosi sull’ucraina Yelyzaveta Kotliar in due combattutissimi tie-break. A causa delle elevate temperature, la direzione del torneo ha disposto il posticipo di due ore (dalle 17 alle 19) dell’inizio degli incontri, consentendo lo svolgimento delle gare in condizioni climatiche più favorevoli. Prima del match tra Yufei Ren e Miriana Tona, sul Campo Centrale, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio.

Da domani prenderà il via il tabellone principale. Saranno cinque le italiane in campo: la wild card Deborah Chiesa affronterà nel match di apertura sul centrale alle ore 17 la marocchina Yasmine Kabbaj, poi sarà la volta di Federica Urgesi che giocherà contro la testa di serie numero 8, la bulgara Elizara Yaneva, quindi chiuderà il programma il derby azzurro tra la wild card Alessandra Mazzola e la licatese, Dalila Spiteri. Il secondo match del campo 2, vedrà impegnata, infine, Jennifer Ruggeri contro la qualificata Amarissa Toth. A proposito di azzurre, il tabellone è caratterizzato da altri due derby: Basiletti-Grant e Pistola-Bronzetti.

– foto ufficio stampa Palermo Ladies Open –

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