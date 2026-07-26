A Vallelunga inaugurato il nuovo stadio: una indimenticabile festa dello sport per tutta la comunità

E’ stato inaugurato a Vallelunga Pratameno il nuovo stadio comunale. La cerimonia è avvenuta in occasione di un evento davvero unico nel suo genere. Il sindaco Rosa Izzo ha sottolineato: “consegniamo il nuovo campo di calcio in erba alle future generazioni, non é solo un impianto rinnovato ma una promessa mantenuta, un luogo dove cresceranno valori, legami, rispetto e spirito di squadra e dove coltivare la vostra passione. Grazie a chi ci ha creduto e a chi vivrà questo campo con orgoglio”.

All’evento ha preso parte il Presidente Regionale della FIGC Sandro Morgana, il delegato provinciale Giorgio Vitale, l’ On. Rosetta Cirrone Cipolla, il Presidente Del Libero Consorzio Provinciale di Caltanissetta Avv. Walter Tesauro, nonché rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Caltanissetta, Villalba, Valledolmo e Marianopoli.

Presente anche il Parroco Don Vincenzo Sciacchitano, che ha benedetto la struttura, e poi ancora le forze dell’ordine, la Misericordia, l’ Asd Vallelunga. A moderare l’evento è stato il giornalista Alessandro Barcellona. Il sindaco ha inteso ringraziare anche Salvatore Casucci per la preziosa collaborazione, al giovane arbitro di origine vallelunghese Andrea Battaglia, nonché i protagonisti della serata, i giocatori del presente e del passato che hanno reso bello ed indimenticabile un evento destinato a restare nella memoria storica e sportiva della comunità vallelunghese.