Pronti a cadere gli ultimissimi veli sul 4° Autoslalom Città di Montemaggiore Belsito. Il semaforo verde deputato a dare ufficialmente il via alla competizione ospite nel paesino collinare a circa 70 km da Palermo, è pronto ad accendersi. Sarà l’esperto direttore di gara potentino, Carmine Capezzera, a dare il proprio “benestare”, domani mattina alle 9.00 (domenica 26 luglio), per la salita di ricognizione, alla quale prenderanno parte i 56 piloti verificati e ammessi alla nuova sfida siciliana tra i birilli, valida per la Coppa Slalom AciSport 5a zona, per il Campionato siciliano AciSport e per lo Challenge degli Emiri (che si svolge ancora in memoria del compianto Giovanni Buttacavoli).

Il “Città di Montemaggiore Belsito” quarta edizione assegnerà anche i due Memorial “Antonio Mesi” (al pilota primo assoluto) e “Pino Guccione”, che verrà invece consegnato al migliore tra i numerosi piloti locali (ben 11) schierati in gara. Preceduti dall’apripista ufficiale, il palermitano Antonino Cangialosi (al volante di una rara Opel Corsa OPC Nurburgring strettamente di serie, questi con andatura disciplinata dal Codice della strada), i concorrenti affronteranno quindi per altre tre volte (in questo caso in velocità, con avversario il cronometro) il percorso di gara di quasi 2,8 km, ricavato lungo una sezione della strada provinciale 7 “Montemaggiore-Alia”, al meglio di 14 postazioni di rallentamento con birilli, per la determina delle classifiche, assoluta, di gruppo e di classe, oltre a quelle speciali.

Grande soddisfazione, per la non indifferente visibilità mediatica ottenuta in queste settimane di vigilia dallo slalom, è stata nel frattempo espressa durante le verifiche da parte del Comitato organizzatore, la Misilmeri Racing, la Belsitana Racing e la stessa Amministrazione comunale di Montemaggiore Belsito (coordinata dal sindaco Cosimo Gullo e dall’assessore al ramo Antonio Castiglia). Da menzionare pure il patrocinio all’evento, assicurato inoltre dalla Regione Siciliana, dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dalla Città Metropolitana di Palermo, mentre un contributo importante alla riuscita dell’evento lo hanno fornito numerose aziende del circondario.

Montemaggiore Belsito vestita a festa ha intanto fatto da cornice, assieme a tantissimi curiosi ed appassionati di motori, alle operazioni preliminari per i piloti e le vetture, punzonature allestite come tradizione vuole nella centrale piazza Roma. Difficile azzardare un pronostico sulla vittoria finale. Almeno 6 i piloti pretendenti alla vittoria assoluta. Uno tra essi è l’autentico “veterano” degli slalom siciliani, il trapanese (di Custonaci) Nicolò Incammisa, quasi 78 primavere sulle spalle e ancora tanta voglia di stupire. Il presidente della Trapani Corse si è anche aggiudicato la seconda edizione della gara, nel 2024.

“A Montemaggiore Belsito vengo sempre con piacere – rivela Incammisa – il percorso, molto guidato, mi si addice molto e poi è anche l’occasione per ritrovare tanti amici. Sono state apportate lievi migliorie al tracciato che ospita la competizione, soprattutto nella sua parte conclusiva. Migliorie, devo ammettere, assolutamente azzeccate, la sicurezza complessiva sul percorso è ulteriormente aumentata”. “Un plauso agli organizzatori – conclude Nicolò Incammisa, a Montemaggiore al volante della fedele Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse -che hanno voluto accogliere le proposte di noi piloti ed ai vertici di AciSport, che hanno saputo coniugare le esigenze di tutti”.

Ma i riflettori saranno inoltre puntati sugli agrigentini (entrambi vivono a Sciacca) Nino Di Matteo (a quota due

successi, quest’anno), al volante della Gloria C8F Evo Suzuki iscritta dalla RO Racing in classe E2SS/TMSS 1400 e Salvatore Catanzaro (vincitore a Sant’Angelo Muxaro), nell’abitacolo della Gloria B5 Evo Suzuki della Trapani Corse, schierata in E2SS/TMSS 1150. A puntare anche loro dritti al primo gradino del podio saranno inoltre il kartista marsalese Francesco Bigione (nome nuovo degli slalom isolani, diversi podi sinora), in gara con l’agile Gloria B5 Evo Suzuki RO Racing, il gelese Gianni Carfì (in trionfo di recente a Casteltermini), anche lui su Radical Sr4 spinta da un propulsore Suzuki in E2SC 1400 (con “griffe” Motor Team Nisseno) ed il misilmerese Riccardo Cerniglia, su Bogani SN84 Suzuki anch’essa in E2SC 1400.

Tra gli outsiders da seguire con attenzione, il messinese Santi Leo (Radical SR4 Suzuki, per la Nebrosport) l’altro saccense Angelo Cucchiara (Bulla Sport, per la Trapani Corse) ed il ragusano Massimiliano Ciarcià, su Elia Avrio ST09 Suzuki, Catania Corse.

A coadiuvare infine l’opera del direttore di gara Carmine Capezzera e di tutto il Comitato organizzatore sarà il forte pilota termitano Ninni Rotolo, in qualità di Supervisore AciSport. La premiazione dei vincitori si terrà ad apertura del parco chiuso in piazza Roma, “cuore pulsante” di Montemaggiore Belsito.