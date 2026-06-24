Zafferana Etnea, il 26 giugno al via Etna Tricolore con Arianna Meloni e Musumeci

Etna Tricolore a Zafferana Etna con Arianna Meloni e Musumeci

Prenderà il via venerdì 26 giugno all’Airone wellness hotel di Zafferana Etnea la prima giornata di ‘Etna Tricolore’, la conferenza programmatica promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. La giornata inaugurale si aprirà alle 16 con gli interventi, tra gli altri, di Arianna Meloni, capo della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, commissario regionale di Fdi, e del ministro Nello Musumeci. Alle 17.00 ci sarà il panel dal titolo ‘Sicilia dalle energie da liberare: Sistema Etna, Parchi naturalistici e archeologici, Pudm’, con gli assessori regionali Giusi Savarino e Francesco Scarpinato e la deputata nazionale Carolina Varchi. Alle 18.30 si terrà l’assemblea degli amministratori locali e dei dirigenti del partito, ‘L’Agenda della Destra Sicilia 2031’. Ad aprire i lavori saranno Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, il senatore Raoul Russo, capogruppo in commission Antimafia, il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo del partito al Senato, e Giampiero Cannella, sottosegretario della Cultura. Alle 20 è previsto il momento commemorativo ‘Cara Stella, ti ricordiamo…’, a dieci anni dalla scomparsa di Stella Rao. (ANSA).