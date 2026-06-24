Bimba di 7 anni morta in spiaggia dopo un malore, lutto cittadino a Ravanusa

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa madre di Ravanusa (Agrigento) i funerali della piccola Ginevra Russo, la bimba di sette anni morta nei giorni scorsi in spiaggia a Licata per un malore. Il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola ha proclamato il lutto cittadino. ”Ci stringiamo tutti-dice Pitrola – con il cuore spezzato, al dolore della famiglia per la prematura e dolorosissima scomparsa della piccola Ginevra. Non ci sono parole adeguate per colmare un vuoto così grande, ma l’intera cittadinanza si unisce in un abbraccio di profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari. Invitiamo tutta la cittadinanza a raccogliersi nel silenzio e nel rispetto durante lo svolgimento della cerimonia”. (Adnkronos)