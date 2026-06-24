Mussomeli, Medieval Night Trail: oltre un centinaio di atleti in corsa. Un successo

Mussomeli, la Terra di Mandredi, nel fine settinana del 20 giugno ha ospitato, fin dalle ore pomeridiane, oltre un centinaio di atleti per la passeggiata-corsa in occasione del Medieval Night Trail che, con armi e bagagli, ha visto arrivare, provenienti dalle varie località siciliane, corridori appassionati, amanti della natura e dell’ambiente. Una ghiotta occasione in cui hanno potuto ammirare lo scenario paesaggistico di Mussomeli che con il suo maestoso antico maniero, il suo centro storico, le sue chiese, le sue tradizioni, le sue usanze, le sue cucine, riesce ad offrire agli ospiti momenti e spunti interessanti sotto i diversi aspetti sia dal punto di vista sportivo, culturale, ambientale, e perché no, anche gastronomico. E così, la piacevole ttesa della gara, con partenza da Piazza Umberto, preceduta da un momento di preghiera comunitaria, animata dal parroco Padre Liborio Franzù, ha visto alcuni partecipanti già in atteggiamento di pre-allenamento, mentre l’attivo e coeso gruppo degli Amici della MTB, guidati dal dinamico portavoce Vincenzo Frangiamore, organizzatori della manifestazione sportiva, avevano sottomano l’intero programma della gara, evidentemente presenti nelle diverse postazioni. La gara iniziata puntualmente alle 20 è terminata intorno alle 23 con il rientro nella Piazza Umberto, dove, fra la gente curiosa e festante, assai compiaciuto, si trovava, sorridente, anche il neo sindaco Gianluca Nigrelli, la cui “felicità e incredulità per me è stata la cosa che più mi è piaciuta”, ha commentato Vincenzo Frangiamore, al termine della gara”. Ed ha aggiunto:” Gareggiare a casa è sempre bello, ma con il tifo di ieri sera lo è stato di più. È stata una grande festa; La nuova Mussomeli è quella che ho visto ieri sera in piazza”. Ed ancora: “Complimenti! Una bella gara veramente, poi il passaggio nel Castello spettacolare”, ha commentato l’atleta Andrea Gianni. Questi i vincitori del Trail lungo: Assoluti maschili: 1° classificato #1 Marco Noto M40 asd Trail Team Sicilia. Ragusa; 2° classificato #5 Roberto Orfanò M35 Etna Trail asd; 3° classificato #38 Francesco Barna asd Panormus. Assoluti Femminili: 1° #7 Ninetta Grasso F asd Panormus; 2° #27 Patrizia Scionti F45 asd Panormus Bike team;3° #2 Giuseppina Casella F50 Etna Trail asd. Insomma, Giudizi positivi e lusinghieri dei partecipanti dai cui volti era visibile l’entusiasmo e la soddisfazione, nonostante la fatica e la stanchezza dell’interessante gara disputata fra meravigliosi tramonti in zona Castello e fra l’attraversamento di vicoli e piazze che hanno reso entusiasmante il percorso effettuato. Un fantastico Medieval Night Trail a Mussomeli che gli atleti partecipanti scriveranno nel proprio diario personale.