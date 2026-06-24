Gela. Timpazzo, Alario(Ugl Caltanissetta): “Fondamentale dare continuità al servizio”

“Sappiamo bene che l’attuale situazione che coinvolge il ciclo rifiuti territoriale, nella zona sud della provincia di Caltanissetta, è molto delicata e abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura. Allo stesso tempo, siamo con i lavoratori onesti che quotidianamente svolgono un servizio fondamentale per le comunità di quest’area”. Il segretario Ugl Caltanissetta Andrea Alario ritorna sul caso Timpazzo e sugli sviluppi che ha determinato. “E’ giusto che l’indagine faccia il suo percorso – sottolinea – se saranno confermate le accuse, i responsabili dovranno essere messi davanti alle conseguenze. Alla guida di Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti e la discarica Timpazzo, a Gela, si è appena insediato il commissario nominato dal gip del tribunale di Caltanissetta. Chiederemo un incontro per avere riscontri soprattutto a tutela dei lavoratori. Rispettiamo il suo lavoro. Siamo convinti che sia fondamentale dare continuità al servizio e siamo certi che tutte le scelte saranno imperniate sulla tutela dell’ambiente, delle comunità e di chi porta avanti il servizio rifiuti”.