Gela. Timpazzo, Donegani: “È il fallimento di un intero sistema di controlli”

“Le gravissime contestazioni mosse dalla magistratura nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della discarica di Timpazzo impongono, come sempre, rispetto per il lavoro degli inquirenti e per il principio di presunzione d’innocenza. Tuttavia, se le accuse dovessero trovare conferma, non saremmo soltanto di fronte a una vicenda giudiziaria. Saremmo davanti al fallimento di un intero sistema di controlli. Per anni migliaia di tonnellate di rifiuti sarebbero state conferite e interrate senza che nessuno rilevasse quanto stava accadendo. È quindi inevitabile chiedersi chi dovesse vigilare, quali controlli siano stati effettuati e perché eventuali anomalie non siano emerse prima dell’intervento della magistratura. Per questo ritengo che il Presidente della Regione Renato Schifani e l’Assessore regionale competente, Francesco Colianni, abbiano il dovere politico di riferire ai siciliani su quanto accaduto e sul funzionamento dei controlli regionali. Se dovesse emergere un fallimento del sistema di vigilanza riconducibile alle strutture regionali, le responsabilità politiche non potrebbero fermarsi ai dirigenti o ai funzionari, ma dovrebbero riguardare anche chi aveva il compito di governare e controllare.In tal caso, ritengo inevitabile che il Presidente della Regione e l’Assessore competente traggano le dovute conseguenze politiche.Esiste inoltre una contraddizione che merita di essere chiarita. In queste ore numerosi esponenti politici, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, dal sindaco di Gela ad ex sindaci e rappresentanti della maggioranza cittadina, hanno individuato nel governo regionale precise responsabilità politiche. Bene. Ma allora sarebbe opportuno sapere se la forza politica che siede nella giunta comunale di Gela e che fa parte della maggioranza regionale condivida questa valutazione oppure no.I cittadini meritano chiarezza. Infine, la vicenda Timpazzo deve aprire una riflessione più ampia sul futuro del ciclo dei rifiuti in Sicilia. Per anni si è continuato a puntare prevalentemente sulle discariche. Oggi più che mai è necessario aprire un confronto serio, senza pregiudizi ideologici, su tutte le soluzioni disponibili per ridurre il ricorso all’interramento dei rifiuti e garantire maggiore tutela dell’ambiente e della salute pubblica.” Così in una nota Miguel Donegani, Responsabile Regionale Controcorrente Segretario Regionale PeR