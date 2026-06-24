Caltanissetta, la nissena Gioia Livecchi a 16 anni conquista 10 medaglie ai Campionati Nazionali FIDA Italia a Casagiove

Un risultato straordinario che riempie di orgoglio la città di Caltanissetta e tutto il mondo della danza sportiva siciliana. La giovanissima atleta nissena Gioia Livecchi, all’età di 16 anni, ha conquistato ben 10 medaglie ai Campionati Nazionali FIDA Italia nel ballo latino-americano, disputati il 20 giugno 2026 a Casagiove, in provincia di Caserta. In una giornata caratterizzata da un caldo intenso e temperature particolarmente elevate, la giovane ballerina ha dimostrato grande determinazione, talento e preparazione tecnica, riuscendo a raggiungere la finale in ogni singolo ballo disputato. Il prestigioso bottino comprende cinque medaglie d’oro e cinque medaglie d’argento nelle categorie più competitive del panorama nazionale: Under 21 Classe A cinque balli e Over 16 Classe A Open cinque balli Cha cha cha, Samba, Rumba, Paso Doble e Jive. Un risultato eccezionale che conferma la crescita costante dell’atleta e la sua capacità di competere ai massimi livelli nonostante la giovane età. Le soddisfazioni per Gioia non si fermano però ai confini nazionali. Soltanto pochi giorni prima, il 14 giugno 2026, la ballerina aveva già portato alto il nome dell’Italia conquistando un prestigioso quarto posto ai Campionati Europei di danza sportiva svoltisi a Chișinău, in Moldavia. Una prestazione di assoluto valore che l’ha vista sfiorare il podio continentale, confrontandosi con migliori atleti europei della disciplina Solo Latin. Dietro questi successi c’è un lungo percorso di studio, sacrificio e passione iniziato quando Gioia aveva appena quattro anni. Da allora frequenta con costanza la ASD Dance Lab Studio, accademia nella quale è cresciuta sportivamente sotto la guida dei maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, che l’hanno accompagnata e sostenuta durante il suo percorso agonistico fino ai recenti traguardi nazionali ed europei. Con il quarto posto europeo e le dieci medaglie conquistate ai Campionati Italiani, Gioia si conferma una delle giovani promesse più brillanti della danza sportiva italiana. Un talento che, nonostante la giovane età, sta già lasciando il segno nelle competizioni nazionali e internazionali e che fa sognare nuovi importanti traguardi per il futuro.

