Libero Consorzio, Il presidente Tesauro interviene sulle verifiche in corso: «Massima collaborazione istituzionale»

In merito all’attività di acquisizione documentale rispetto la multiservizi eseguita dalla Guardia di Finanza, interviene il Presidente Walter Tesauro:

«Nella giornata di ieri personale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, su mandato della locale Procura della Repubblica, ha effettuato presso il Libero Consorzio di Caltanissetta l’acquisizione di documentazione afferente la società partecipata, “Caltanissetta in House”.



La Provincia è assolutamente a completa disposizione e in piena collaborazione con le autorità – dichiara il presidente Walter Tesauro – come Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta, alcuni mesi addietro, ho conferito incarico ad uno studio legale al fine di redigere una consulenza tecnico-fiscale avente ad oggetto una completa ed esaustiva panoramica della società in questione.



Considerato che l’attuale amministrazione si è insediata soltanto nell’aprile del 2025, ho ritenuto opportuno acquisire ogni elemento utile per avere piena contezza della vita pregressa della società – continua Tesauro – e disporre di un quadro completo della situazione societaria e gestionale.



Tale elaborato verrà depositato alla Procura della Repubblica non appena il consulente lo depositerà presso il Libero Consorzio. Ribadiamo la piena disponibilità dell’Ente a collaborare con gli organi inquirenti e la massima fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine – conclude Tesauro – nella convinzione che ogni verifica contribuirà a fare piena chiarezza sugli aspetti oggetto di approfondimento».