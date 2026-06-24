Piste ciclabili in viale Michelangelo a Palermo, Figuccia: “Basta decisioni calate dall’alto, si ascoltino cittadini e commercianti”

Palermo – “Ho raccolto le preoccupazioni e le proteste di residenti, famiglie e commercianti di viale Michelangelo, fortemente contrari al progetto della pista ciclabile che sta interessando una delle principali arterie della città. Ritengo che una scelta così importante non possa essere imposta dall’alto senza un reale confronto con chi vive quotidianamente il territorio”. Così il deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana Vincenzo Figuccia, che stamattina ha partecipato al sit-in di protesta dei cittadini contrari alla pista ciclabile lungo viale Michelangelo.“Non si può parlare di mobilità sostenibile ignorando le esigenze di chi ogni giorno affronta problemi ben più urgenti: strade dissestate, allagamenti, carenza di parcheggi, traffico congestionato e servizi insufficienti – aggiunge -. I cittadini chiedono sicurezza, manutenzione e una viabilità efficiente prima di qualsiasi altro intervento”.“Le testimonianze raccolte durante il sit-in evidenziano il disagio delle persone con disabilità, delle famiglie e degli operatori economici che temono ripercussioni pesanti sulle proprie attività – sottolinea -. Ridurre gli spazi di circolazione in una strada ad altissima densità di traffico, senza una pianificazione complessiva della mobilità urbana, rischia di aggravare ulteriormente una situazione già complessa”“Non sono contrario per principio alle piste ciclabili, ma ogni progetto deve essere compatibile con il contesto urbano in cui viene realizzato – chiarisce -. Le opere pubbliche devono nascere dal confronto con il territorio e non da decisioni assunte nelle stanze dei palazzi. È necessario aprire immediatamente un tavolo di ascolto con residenti, commercianti e associazioni per valutare soluzioni condivise e realmente utili alla collettività”.“Le risorse pubbliche e i fondi europei rappresentano un’opportunità preziosa che deve tradursi in interventi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini. Per questo continuerò a sostenere le istanze di chi chiede di essere ascoltato prima che vengano assunte decisioni destinate a incidere profondamente sul futuro del quartiere e dell’intera città”, conclude Figuccia.