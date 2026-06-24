Mussomeli, Patrocinio del Comune sul Progetto “Mobilità Garantita” dell’UILDM ((Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare))

MUSSOMELI – Si è svolto ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Mussomeli, un importante incontro istituzionale volto a rafforzare i servizi di assistenza per le persone con disabilità del territorio. Al tavolo erano presenti il sindaco di Mussomeli, l’avvocato Gianluca Nigrelli, i rappresentanti della locale sezione della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) — tra cui il presidente Giuseppe Carapezza e il componente del consiglio direttivo Francesco Calà — e la PMG Italia S.p.A. Società Benefit, rappresentata dagli incaricati Santo Impellizzeri, Giuseppe Procopio e Giuseppe Loparrino. L’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio per la realizzazione del progetto “Mobilità Garantita”. L’iniziativa prevede la fornitura di un automezzo attrezzato alla UILDM di Mussomeli. Il veicolo sarà impiegato per il trasporto e il supporto quotidiano delle persone con disabilità gestite dall’associazione. L’incontro ha assunto una duplice valenza simbolica e pratica. I rappresentanti della UILDM hanno espresso le proprie congratulazioni al neo-eletto sindaco, l’avvocato Nigrelli, augurandogli un buon lavoro per il suo mandato. Per l’occasione, l’associazione ha voluto omaggiare sia il primo cittadino sia i rappresentanti di PMG Italia con la latta celebrativa della Giornata Nazionale della UILDM, un simbolo di solidarietà e impegno condiviso. Inoltre, l’evento si è tenuto all’interno dell’aula consiliare, recentemente resa accessibile alle persone con ridotta capacità motoria grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in passato. Questo sodalizio tra istituzioni, terzo settore e il mondo delle società benefit pone le basi per un futuro di maggiore inclusione. L’obiettivo condiviso è quello di generare un benessere concreto e duraturo per l’intera comunità locale.