Villalba, 8 giugno convocazione consiglio comunale neo eletto

VILLALBA – Il Presidente del Consiglio Comunale uscente, a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 24 e 25 maggio 2026, ha convocato per il prossimo 8 giugno alle ore 19, il Consiglio Comunale neo eletto, in seduta ordinaria pubblica presso la sede Municipale. Gli argomenti da trattare nella seduta del consesso sono i seguenti: Insediamento del Consiglio Comunale neo eletto a seguito della votazione di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 e giuramento dei Consiglieri; Esame, ai sensi della L.R. 24.06.1986, n.31 e della L.R. 21.09.1990 n. 36 e del D.Lgs. 267/2000, delle condizioni di eleggibilità e candidabilità per la convalida degli eletti;Eventuali surroghe dei Consiglieri neo eletti non convalidati, dimissionari o decaduti e giuramento dei subentranti; Eventuale convalida dei Consiglieri subentranti ai neo eletti surrogati; Esame eventuali situazioni di incompatibilità ai sensi della L.R. 24/06/1986 n. 31, con inizio della procedura disciplinata dall’art. 14 della L.R. 24/06/1986 n.31 ed eventuali surroghe; Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale; Giuramento del Sindaco.