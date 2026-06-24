Vannacci, vittime criminalità dimenticate: “Io sto con Abele, Caino marcisca in carcere”

“Domenica prossima noi feccia saremo e parleremo con un’altra feccia dimenticata da questo Stato: le vittime della criminalità”. Lo scrive sui social il leader di Futuro Nazionale dando appuntamento ad un confronto organizzato al Teatro Comunale di Vicenza assieme a Giuseppe Cruciani e Alberto Filippi, l’ex senatore della Lega rapinato in casa proprio nel vicentino.

“Oggi – scrive ancora Vannacci – se ti difendi vai in carcere e se reagisci nei confronti di un criminale che ti aggredisce lo devi risarcire con centinaia di migliaia di euro. Chi decide deliberatamente di commettere una rapina o una aggressione e con la propria condotta innesca una reazione, anche se poi questa risulta eccessiva e penalemente sanzionabile, non può mai trarre da quella vicenda un vantaggio economico, né direttamente né attraverso i propri eredi”, sottolinea. “Oggi le vittime della criminalità sono abbandonate a loro stesse, senza tutela, senza supporto, senza giustizia. Io non ho dubbi: tra Abele e Caino – concludono – sono sempre dalla parte di Abele e Caino deve marcire in carcere”.