Anziano travolto da un bus a Siracusa , muore in ospedale

E’ morto al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa, un uomo di 82 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto in mattinata nel centro della citta’. Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio della Polizia municipale, il pensionato stava attraversando a piedi un tratto di corso Gelone quando sarebbe scivolato sull’asfalto, finendo a terra senza riuscire a rialzarsi.

In quegli istanti sopraggiungeva un pullman il cui conducente, stando agli accertamenti preliminari, non si sarebbe accorto della presenza dell’anziano sulla carreggiata. Il mezzo lo ha travolto provocandogli gravissime lesioni. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno trasferito l’82enne all’ospedale Umberto I. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate ei tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili. L’uomo e’ deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio siracusano.