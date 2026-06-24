Caltanissetta, nozze tra i banchi FOReIP per Anna e Salvatore: la cerimonia officiata dal loro professore

Oggi, presso il Comune di Caltanissetta, si è celebrato il matrimonio di Anna Francesca Zucchetto e Salvatore D’Asaro. La funzione è stata officiata dal loro professore, Dott. Marco Salvatore Lacagnina, Ufficiale di Stato Civile delegato dal Sindaco, secondo la volontà degli sposi. Anna e Salvatore hanno desiderato condividere questo giorno speciale con tutto lo staff FOReIP e con i colleghi di classe del corso “Addetto amministrativo segretariale” – Avviso 7, testimoni di un momento ricco di gioia ed emozione. FOReIP non è solo un centro di formazione: accompagna i propri allievi, passo dopo passo, verso un futuro migliore.