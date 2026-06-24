Decreto lavoro, Meloni: “Manteniamo gli impegni presi con gli italiani”

Oggi il Senato “ha approvato in via definitiva il decreto Lavoro. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani: difendere chi lavora, favorire nuove occupazioni, premiare le imprese che investono sul lavoro di qualità’. Lo facciamo introducendo il principio del salario giusto e intervenendo sulla disciplina dei rinnovi dei contratti collettivi, incentivando le assunzioni per giovani e donne, favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavoro, contrastando sfruttamento e caporalato digitale”.

Lo afferma su Facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . La premier aggiunge: “Continuiamo a seguire una strada chiara: sostenere il lavoro, non la dipendenza dai sussidi. Creare opportunita’, non assistenzialismo esasperato. Dare dignita’ a chi ogni giorno manda avanti questa nazione con il proprio lavoro. Avanti cosi’, perche’ il lavoro e’ dignita’, liberta’ e futuro”