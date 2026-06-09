Ubriaco guida tir contromano per 10 chilometri: fermato e denunciato, revocata la patente di guida

Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa dieci chilometri dell’autostrada A26 Voltri/Sempione. L’uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all’etilometro con un valore di 2,18 g/l. È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di tre mesi.

Dieci chilometri contromano Nel tratto di strada guidato in senso opposto a quello imposto dal senso di marcia, il conducente ha urtato più di una volta il guard-rail. Lo testimoniano i danni registrati dal veicolo e dai dispositivi di sicurezza situati a lato della carreggiata.

L’allarme e l’intervento I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. Durante il turno serale, attorno alle 22, la sala operativa del Centro operativo polizia stradale di Torino ha segnalato la presenza del tir contromano nel tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est alle pattuglie della Polstrada in servizio sull’arteria autostradale A26. Le due pattuglie, raggiunto il tratto interessato, nell’avvicinarsi hanno attuato il dispositivo “safety-car” per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni. L’autoarticolato, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, è stato posto in sicurezza fuori dalla carreggiata.