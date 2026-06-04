Tennis. Torneo Internazionale Caltanissetta: impresa Tabacco, il leone messinese abbatte il n.1 Clarke. Avanti anche Potenza, Giunta e la favola Reco

Un’autentica impresa, di quelle che infiammano la terra rossa e restano scolpite nella storia del torneo internazionale “Città di Caltanissetta”. Il “2° Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” perde la sua stella polare: la testa di serie numero uno, il britannico Jay Clarke, capitola sotto i colpi di un monumentale Giorgio Tabacco (in foto).

Il tennista messinese firma il capolavoro di giornata al termine di una battaglia primordiale durata ben tre ore, sotto un sole sferzante che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei due atleti. Un match infarcito di colpi spettacolari, comprensibili errori dettati dalla stanchezza e tanto, tantissimo sudore. L’inglese parte meglio, facendo valere l’esperienza e incamerando il primo set. Ma è qui che inizia lo show del siciliano: senza mollare un centimetro, Tabacco comincia a scalare la montagna. Passo dopo passo, colpo su colpo, sfoderando una prestazione impeccabile che disinnesca i colpi del rivale, ribalta il match e gli regala l’agognato passaggio ai quarti di finale.

“Partita quasi perfetta, un bellissimo match. Avevo già giocato contro di lui qualche anno fa e sapevo che è un osso duro, molto solido, uno che sbaglia pochissimo. Nel primo set ho commesso qualche errore, però ho continuato a spingere con il mio gioco e questa fiducia alla fine mi ha premiato. Tre ore di match, ma io fisicamente ho retto benissimo anche durante il terzo set, mentre lui è un po’ calato. Adesso si va avanti partita dopo partita, pensando solo a quello che devo fare in campo. Oggi sono felice, me la godo, e da domani penseremo a preparare il prossimo turno.”

Potenza di nome e di fatto: solido e ai quarti

Non sono stato l’unico a far infiammare il pubblico locale. Anche Luca Potenza, il beniamino di casa, ha timbrato il cartellino per i quarti di finale con una prestazione tutta concretezza e fosforo. L’agrigentino ha disinnescato l’esuberanza del giovanissimo ed emergente Sebastiano Cocola con un netto 6-3 6-2. Una fiammata delle 11 del mattino, sotto un sole insolitamente rovente, gestita da veterano.

“Ci sono stati dei momenti delicati al servizio, sono andato due volte sotto 0-40, ma ne sono uscito piuttosto bene sia nelle scelte della battuta sia nei colpi a rimbalzo. Sono davvero contento di come ho gestito la partita; sapevo di dover stare all’erta perché Cocola è un avversario che aveva impressionato nel primo turno. Anche il caldo intenso è stato difficile da domare: mi sono idratato bene fin dallo scambio d’apertura. Ai quarti mi aspetta il francese Mae Malige, un giocatore tennisticamente ‘fastidioso’. Ci ho giocato l’anno scorso sul cemento a Monastir: riuscii a spuntarla, ma fu una battaglia durissima.”

Il resto del Draw: Reco non si sveglia dal sogno, Giunta vince il derby

Il torneo continua a regalare storie da copertina:

La favola di Alexandre Reco: Il francese si conferma l’unico “sopravvissuto” delle qualificazioni e vola ai quarti. La sua corsa prosegue grazie anche al ritiro dello spagnolo Carlos Lopez Montagud, che ha alzato bandiera bianca nel terzo set sul punteggio di 5-3 in favore del transalpino.

Il francese si conferma l’unico “sopravvissuto” delle qualificazioni e vola ai quarti. La sua corsa prosegue grazie anche al ritiro dello spagnolo Carlos Lopez Montagud, che ha alzato bandiera bianca nel terzo set sul punteggio di in favore del transalpino. Derby tricolore da brividi: Oltre 120 minuti di autentico fuoco incrociato tra Massimo Giunta e la wild card FITP Matteo Sciahbasi. La testa di serie numero 5 ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza di uno Sciahbasi commovente, che non ha mollato un centimetro fino al definitivo 6-4 7-5 .

Oltre 120 minuti di autentico fuoco incrociato tra e la wild card FITP Matteo Sciahbasi. La testa di serie numero 5 ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare la resistenza di uno Sciahbasi commovente, che non ha mollato un centimetro fino al definitivo . Stop per Fausto Tabacco: Non riesce purtroppo la doppietta di famiglia. Fausto ha lottato come un leone per due ore sotto la canicola, ma si è dovuto arrendere allo “spigoloso” tennis dello spagnolo Rafael Izquierdo Luque, abile a chiudere con un doppio 6-4.

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RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60; L. Potenza (ITA) d S. Cocola (ITA) 63 62; R. Izquierdo Luque (ESP) d F. Tabacco (ITA) 64 64; M. Giunta (ITA) d M. Sciahbasi (ITA) 64 75; A. Reco (FRA) d C. Lopez Montagud (ESP) 61 26 53 Ret.; G. Tabacco (ITA) d J. Clarke (GBR) 36 63 63

(Foto by Gemma Barletta)