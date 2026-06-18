Gela, nasce la collaborazione con la Fondazione Inda per valorizzare il patrimonio classico

Gela. Un nuovo e importante passo nel percorso di valorizzazione della storia, della cultura e dell’identità del territorio. L’Amministrazione comunale ha approvato un protocollo d’intesa con la Fondazione Inda, storica istituzione che da oltre un secolo promuove il dramma classico nel Teatro Greco di Siracusa, avviando così una collaborazione strategica finalizzata a inserire Gela nel prestigioso circuito del mito e della cultura classica.L’accordo permetterà di sviluppare un ampio programma di iniziative che comprenderà la realizzazione di rappresentazioni teatrali di dramma classico nei siti del Parco archeologico di Gela, rassegne culturali, attività di valorizzazione del Museo dei Relitti Greci e del Museo Archeologico Regionale, prossimo alla riapertura, oltre a percorsi di formazione e attività rivolte alle scuole.Il protocollo rappresenta un vero e proprio atto di indirizzo strategico e di cooperazione culturale, con l’obiettivo di costruire una partnership stabile e duratura con la Fondazione Inda, capace di rafforzare il ruolo di Gela come luogo di storia, cultura e incontro.“Vogliamo restituire centralità alla nostra straordinaria eredità storica – sottolineano il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore alla Cultura Romina Morselli – creando occasioni di crescita culturale, turistica ed economica. L’ingresso nel circuito del teatro classico significa aprire la città a nuovi flussi di visitatori e far conoscere sempre di più il valore unico del nostro patrimonio archeologico”.