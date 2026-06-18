Sutera, lavori di scerbamento spazi pubblici: cittadini volontari in azione

SUTERA – Negli ultimi giorni Sutera è stata protagonista di un importante lavoro di cura e valorizzazione degli spazi pubblici, reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione, delle associazioni e di tanti cittadini che hanno scelto di dedicare tempo ed energie al bene comune. E questo succede a Sutera dove gli interventi effettuaqti hanno interessato Piazza della Rinascita (Piazza Mercato), il boschetto sotto piazza Zucchetto e il campo bocce, con attività di scerbamento, pulizia e manutenzione che hanno restituito decoro e fruibilità ad aree particolarmente frequentate dalla comunità. Un contributo significativo è arrivato anche dal Gruppo Speleo, che è intervenuto sul muro dell’ex Roxy Bar, mentre un gruppo di cittadini, in modo spontaneo e volontario, ha provveduto alla pulizia del muro in via Sen. Giuseppe Mormino, restituendo decoro e valorizzando un elemento del patrimonio storico e urbano del paese. Un’ampia partecipazione, dunque, che rappresenta un segnale importante: la tutela del verde pubblico e degli spazi condivisi che non può essere affidata esclusivamente alle istituzioni, ma che richiede la collaborazione attiva di tutta la comunità.