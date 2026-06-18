Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, le amichevoli e il terzo turno del 9° torneo interno

Anche in questa terza settimana di giugno il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo ha organizzato due serate con il gioco di strategia più venduto e giocato in Italia. Martedì 16 giugno, il dodicesimo turno delle amichevoli classificate, Mercoledì 17 giugno il terzo turno del 9° torneo interno in corso. Numerosi i giocatori sia nella prima che nella seconda serata, con alcuni nuovi appassionati che per la prima volta si affacciano alle partite del Risiko da Torneo. Gli eventi, organizzati presso la sede di gioco del Club della Nuova Locanda del Pifferaio Magico di San Cataldo dove, con un menù convenzionato appositamente tra la struttura il Club, i giocatori e i vari accompagnatori si riuniscono a tavola per momenti conviviali a base di una buona pizza o altre pietanze, e si scherza e si sorride in attesa dell’inizio delle partite.La fotografia della serata di Martedì ha visto due tavoli con dieci giocatori presenti, di cui alcuni di questi sono attualmente nelle prime posizioni del campionato coppa semestrale. Vincono i rispettivi tavoli Alessio Sansoni (Bluprofondo71) ed Eduardo Guido (Eddy), un giovane e promettente giocatore che ha già manifestato il suo talento per il gioco con i carretti colorati, ed entrambi sono anche giocatori della versione online del gioco disponibile sulla piattaforma internet. In testa alla classifica provvisoria, a due turni dalla fine del campionato semestrale, Massimiliano Andolina (Maximilian) che vede accorciarsi il suo distacco sugli inseguitori. E, con due partite da giocare ancora tutto può succedere.Ieri sera, Mercoledì 17 giugno, tre tavoli da gioco e 12 giocatori hanno dato vita al terzo turno del 9° torneo interno. Dopo circa due ore di gioco, al termine delle varie fasi che portano una partita a concludersi, vincono i rispettivi tavoli di nuovo Alessio Sansoni, Nico Scarlata (Nico) e Lillo Maira (RnS), che con la vittoria di ieri sera raggiunge la terza vittoria su tre partite giocate. Da registrare la prima partecipazione di un nuovo giocatore, Andrea Giumento di San Cataldo (Valerio22 il suo nick di gioco) che alla sua prima partita resta dietro al vincitore per soli 4 punti, ad un passo per la vittoria per lui, dimostrando che anche giocando le prime partite è sempre possibile competere con giocatori più anziani ed esperti nel gioco. La formula di questa competizione prevede altre due partite di qualificazione, e al termine i 4 giocatori in testa a tutti disputeranno una finale per determinare la vittoria del Torneo. Al momento la classifica provvisoria vede in testa saldamente Lillo Maira con 3 vittorie, al secondo posto Mariella Brucculeri (Marymojito), già vincitrice del precedente ottavo torneo del Club, grazie alla sua vittoria di ieri sera Nico Scarlata sale al terzo posto e attualmente quarto è Andrea Kiswarday (Plasma97), giovane e vincente giocatore di San Cataldo che gioca con i colori del vicino Club di Risiko di Caltanissetta. Il doppio evento Risiko si ripeterà anche la settimana prossima, nelle serate di Martedì e Mercoledì, con il tredicesimo turno di amichevoli classificate e il quarto turno del 9° torneo. Tutti possono partecipare a queste serate che sono improntate innanzitutto al divertimento e allo stare bene insieme. Poi certo, se si vince, è ancora meglio, ma basta anche arrivarci vicino.Per chiunque volesse partecipare alle serate di gioco è possibile contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.