Gela, al via i lavori per l’ex scuola Pirandello: nascerà un nuovo Polo Educativo

Gela. Prende ufficialmente il via il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex scuola Pirandello. Nella giornata di ieri è stato sottoscritto il contratto che segna l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, destinato a diventare un moderno e importante Polo Educativo al servizio delle famiglie e della comunità gelese.

L’intervento, che avrà una durata prevista di circa un anno e mezzo, consentirà di restituire alla città uno spazio rinnovato, funzionale e pensato per rispondere alle esigenze educative e sociali del territorio. Sono previsti due corpi annessi alla scuola Pirandello con ingresso in via Ionio e via Apollodoro.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore ai Lavori pubblici Luigi Di Dio, che hanno sottolineato il valore strategico dell’opera.

“Si tratta di un investimento sul presente e sul futuro della nostra comunità – dichiarano – perché crediamo che offrire servizi di qualità alle famiglie significhi creare le condizioni affinché possano costruire e mantenere il proprio progetto di vita a Gela”.

Con l’avvio del cantiere entra dunque nel vivo un intervento atteso che punta a valorizzare un immobile storico della città, trasformandolo in un punto di riferimento per l’educazione, l’inclusione e la crescita delle nuove generazioni.